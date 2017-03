L'edizione odierna del Corriere dello Sport parla di mercato e spiega come all'Inter sia stato proposto l'argentino Lamela.



"Ad Ausilio è stato proposto Lamela, che sabato in Spagna si opererà all’anca e ha finito una stagione nella quale ha giocato pochissimo: il Tottenham è orientato a darlo in prestito perché farà scattare un’opzione che ha per il rinnovo di un anno del contratto in scadenza nel 2018, ma Berardi e Bernardeschi sono favoriti".