Buone notizie in casa Inter per la programmazione futura del mercato nerazzurro di gennaio ma soprattutto estivo. Il club nerazzurro, infatti, potrà contare su una piccola plusvalenza derivante dal riscatto da parte del Valencia del centrocampista francese Geoffrey Kondogbia.



IL RISCATTO E IL NUOVO ACCORDO - Il centrocampista francese è arrivato in Spagna nel corso dell'estate in prestito con diritto di riscatto fissato a 25 milioni di euro. Secondo quanto appreso da Calciomercato.com il Valencia ha deciso di riscattare il giocatore. Ma c'è di più perchè Kondogbia ha già intavolato una trattativa con il Valencia per un nuovo contratto quadriennale con ingaggio ridotto e una nuova clausola rescissoria che sarà di almeno 80 milioni.



PLUSVALENZA E BONUS - Una nota positiva per l'Inter che non solo risparmierà 7 milioni di euro complessivi per il suo ingaggio, bensì realizzerà anche una plusvalenza da circa 7 milioni di euro a bilancio derivante dalla differenza fra i 25 milioni di euro che saranno incassati e i circa 18 residui a bilancio. A queste cifre, inoltre, va aggiunta anche la percentuale del 30% sulla futura rivendita del suo cartellino che, ponendo come tetto massimo la nuova clausola rescissoria da 80 milioni sarà di almeno 24 milioni.