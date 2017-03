Ancora tutto fermo per il rinnovo del giovane Andrea Pinamonti. La società di corso Vittorio Emanuele e l'entourage del calciatore hanno avuto qualche breve colloquio, ma prima Ausilio dovrà sistemare alcune priorità, come il rinnovo di Medel e Murillo.



Ma anche per Pinamonti sono in agenda tre o quattro appuntamenti molto importanti, che si terranno da qui al prossimo maggio. L'intenzione è quella di scegliere con calma e insieme al ragazzo la migliore strada da percorrere per la sua carriera. Pinamonti intanto riflette, Pescara e Samp hanno già chiesto informazioni, ma la punta classe '99, almeno al momento, sembra intenzionato a rimanere ancora un anno in nerazzurro.