Il Corriere dello Sport in edicola con lancio in prima pagina annuncia un mercato importante per giugno da parte dell'Inter. In particolare, il quotidiano individua gli investimenti in difesa oltre Kostas Manolas, primo obiettivo da tempo ancora non raggiunto. "L'Inter ne compra altri due, a luglio una nuova difesa con Ricardo Rodriguez del Wolfsburg e Benjamin Henrichs del Bayer Leverusen sulle fasce". Per il primo il discorso è avanzato, per il secondo c'è stata una missione in Germania, è un classe '97 molto promettente.