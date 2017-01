Presto Marcelo Simonian (agente di Banega) arriverà a Milano con l'obiettivo di discutere il ruolo del proprio assistito all'Inter. L'ex Siviglia è arrivato in nerazzurro con ben altre prospettive all'orizzonte, ma dopo la prima parte di campionato, il numero 19 conta già diverse panchine. Era accaduto con de Frank Boer e si è ripetuto con Stefano Pioli: l'argentino è senza dubbio uomo di assoluta qualità, ma spesso la sua presenza in campo ha esposto maggiormente i nerazzurri in fase di non possesso.



IL SEGNALE - Contro la Lazio, però, Banega ha saputo riprendersi la scena con un gol e un assist, due giocate che hanno contribuito in modo decisivo alla conquista di tre punti fondamentali per i nerazzurri. E dire che Pioli si era visto quasi costretto a schierare l'argentino, causa le assenze di Joao Mario, Medel e Felipe Melo, che di fatto hanno quasi imposto la formazione all'ex tecnico di Bologna e Lazio.



CLESSIDRA AVVERSA - Ma come si suol dire, «una rondine non fa primavera» e Simonian arriverà in Italia per capire se, dopo la gara contro la Lazio, Banega avrà altre opportunità o se, invece, il suo futuro in nerazzurro si alternerà tra campo e panchina. Quello attuale, però, non è per l'Inter il momento più opportuno per dare garanzie a chi, finora, di garanzie - per diversi motivi - ne ha offerte poche. Non si discute il valore del calciatore, è soprattutto un problema di ambientamento, ma l'Inter subisce una clessidra avversa, visto e considerato il terreno da recuperare per tornare protagonisti nella corsa ad un piazzamento in Champions.



Ecco perché Banega è finito sul mercato. Ma ovviamente lo scarso minutaggio non è l'unico motivo che potrebbe spingere l'ex Siviglia lontano dal nerazzurro. All'orizzonte c'è la Cina che, come di consuetudine, offre ingaggi da capogiro ai calciatori e cifre irrinunciabili ai club. E l'Inter, che vuole chiudere in fretta per Gagliardini, è in cerca di plusvalenze. Banega grava sul bilancio nerazzurro per circa 4 milioni di euro (cifra corrisposta in commissioni) e se in corso Vittorio Emanuele dovesse giungere un'offerta da 25 milioni, la plusvalenza sarebbe di tutto rispetto. Finora c'è stato solo qualche approccio, manca ancora l'offerta irrinunciabile sia per l'Inter che per Banega, ma gennaio è appena iniziato.