Dopo la rete messa a segno contro il Bologna, per Gabigol sembrava finalmente essere arrivato il tempo di togliersi qualche soddisfazione in seguito al complicato avvio di inizio stagione. Ma così non è stato, anzi, Stefano Pioli ha continuato a gestire il brasiliano con il contagocce. Una circostanza che rende l'ex Santos insoddisfatto e che merita un approfondimento il prima possibile. Ecco perché Wagner Ribeiro, agente del calciatore, è in arrivo ad Appiano Gentile, dove discuterà con la società di corso Vittorio Emanuele circa il destino del proprio assistito.