Servono liquidità per far quadrare i conti dell'Inter e Suning, come scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport, è già al lavoro per garantire al club nerazzurro nuovi accordi commerciali.



“Arrivare in Champions sarà importante anche dal punto di vista economico perché farebbe scattare dei bonus previsti nei vari contratti di sponsorizzazione, soldi che sarebbero inseriti nel bilancio 2017-18 e renderebbero meno lontano il traguardo del break even (con i criteri Uefa…). Indipendentemente dal piazzamento finale però, esattamente come successo lo scorso anno tra maggio e giugno, la società dovrà operare per trovare nuovi introiti dalla Cina e per realizzare (entro il 30 giugno) plusvalenze con la cessione di giocatori. La prima “operazione” è a buon punto: un nuovo accordo commerciale sarà siglato anche quest’anno grazie all’aiuto di Suning: i legali sono al lavoro per definire i contratti”.