Secondo quanto riportato su Goal.com dall'esperto di economia finanziara, Marco Bellinazzo, l'Inter si appresta ad annunciare un nuovo accordo commerciale che inciderà e non poco su i conti del club anche in ottica Fair Play Finanziario.



Nel corso dell'ultimo anno, infatti, la proprietà di Suning ha garantito nuovi introiti con l’acquisto dei naming rights della Pinetina (circa 15 milioni), mentre è stato siglato un importante contratto con la casa automobilistica SWM Motors, divenuta Official Car per l’area Greater China.



Presto, invece, verrà sottoscritto un nuovo accordo di partnership che assicurerà circa 20 milioni a stagione al club nerazzurro. La sponsorizzazione sarà annunciata a breve insieme al nome del sponsor. Una mossa strategica fondamentale per aumentare i ricavi, e importantissima per evitare al club di completare, di sessione in sessione, cessioni dolorose che impoveriscono la squadra.