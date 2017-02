La sconfitta con la Juventus di domenica scorsa - e una lunghissima settimana di polemiche, forse ancora non esaurite - non hanno intaccato le certezze di Stefano Pioli. Il campionato è ancora lungo e la sua Inter può qualificarsi per la prossima Champions League. Una fiducia che l'allenatore nerazzurro sta provando a trasmettere ai suoi giocatori a suon di slogan..."alla Herrera".



OBIETTIVO CHAMPIONS - Pioli ha appeso infatti ai vetri della palestra della Pinetina un cartellone con scritto: "Champions? 15 partite, 13 vittorie". Questo l'obiettivo fissato dall'ex tecnico della Lazio, che conquistando almeno 39 punti nelle prossime giornate salirebbe a quota 81 in classifica, con buone probabilità di qualificazione per l'Europa che conta di più.