L’Inter è in crisi di gioco e di risultati. Il derby perso ne è l’ennesima conferma, ma dalle gare contro Pordenone, Udinese e Sassuolo erano giunti altrettanti segnali preoccupanti che però avevano sottovalutano in casa nerazzurra. L’Inter non è più quella solida di inizio campionato, sbanda spesso, subisce gol e soprattutto, diversamente dal recente passato, non sembra più avere la forza di reagire.



EQUIVOCI TATTICI E CALO DI CONDIZIONE - Problema di energie? Può essere, ma sicuramente risiedono preoccupazioni anche altrove. L’Inter non ha un trequartista che lega il centrocampo all’attacco: peccato mortale per chi vuole giocare con il 4-2-3-1. Una colpa che di fatto espone Icardi a solitarie battaglie nel territorio nemico. L’attaccante argentino sembra quasi un corpo estraneo, specie quando Perisic e Candreva, come accaduto contro il Milan di Gattuso, non trovano spazio per accentrarsi e dialogare con il numero 9 nerazzurro. Gli equivoci tattici e il calo di condizione stanno imbrigliando l’Inter di Spalletti, che inizia a non ritrovarsi più in questa veste che qualche settimane fa sembrava sembrava tagliata su misura.



NECESSARIO CAMBIARE - Variabili del calcio, che muta di giorno in giorno. Per questo motivo Spalletti potrebbe considerare l’ipotesi di cambiare per dare qualcosa in più in mezzo al campo. Il trequartista è un lusso che oggi l’Inter non può permettersi. Nella rosa a disposizione del tecnico toscano non c’è un vero rifinitore e Joao Mario, Brozovic e Borja Valero hanno dimostrato di adattarsi al ruolo con troppi sacrifici. Se Suning non riuscirà a cambiare qualcosa con l’ausilio del mercato, toccherà a Spalletti trovare altre soluzioni.