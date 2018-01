L'infortunio di Miranda rilancia l'argomento difesa per il mercato dell'Inter: Ranocchia e Skriniar hanno agito bene contro la Lazio, ma la coperta è molto corta e per questo urgono rimedi, a breve e a lungo termine. Anticipare l'arrivo di Bastoni dall'Atalanta è la soluzione per l'immediato, ma Ausilio e Sabatini lavorano per il top player da portare a luglio alla Pinetina.



SFIDA AL BARCELLONA - Il nome numero uno è quello di Stefan de Vrij, che nell'ultimo scontro diretto a San Siro ha annullato Icardi e conquistato così definitivamente il favore della dirigenza nerazzurra. Il blitz è pronto, l'offerta pure: secondo Tuttosport l'Inter proverà a convincere l'olandese con un contratto quadriennale da 4 milioni di euro a stagione, bonus inclusi, 2,5 circa in più rispetto a quanto percepisce ora alla lazio. Attenzione però alla concorrenza, perché se il Liverpool si è tirato fuori dopo l'acquisto di van Dijk lo stesso non si può dire del Barcellona: i blaugrana insistono e potrebbero convincere de Vrij facendo leva sulla buona tradizione olandese in Catalogna. L'Inter vuole evitare il sorpasso, per questo è pronto l'affondo decisivo per strappare il sì e bloccarlo in vista della prossima stagione.