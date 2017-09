centrale classe ’92 di proprietà della Lazio. La scorsa estate l'Inter si è informata circa la sua situazione,nonostante il contratto del calciatore sia in scadenza nel giugno del 2018.Richieste che di fatto hanno ulteriormente raffreddato i due dirigenti nerazzurri,L’Inter osserva l’olandese, ma ritiene l’operazione fattibile solo se dovesse trattarsi di un vero affare e con Lotito, i trascorsi insegnano, è difficile che ciò possa accadere.La Lazio non vuole perdere il calciatore a zero e ha quindi provveduto a intavolare i primi discorsi di rinnovo con l’entourage di de Vrij. Tare ha offerto un prolungamento di due anni ulteriori, con inserimento della clausola rescissoria all’interno del contratto e proprio la clausola, almeno al momento, pare essere oggetto della discordia tra il calciatore e la società biancoceleste:, anche se Tare qualche giorno fa si era mostrato abbastanza ottimista «Alla fine vincerà il buon senso», aveva spiegato il dirigente biancoceleste, ma sarà necessario attendere ancora qualche giorno per capire come si svilupperà il tutto.