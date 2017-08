Se non arriva Keita Baldé, l’Inter ha già pronta un’alternativa. Sull’esterno della Lazio i nerazzurri sono pronti a fare un’offerta ufficiale, ma devono sempre battere la concorrenza della Juve. Ecco perché hanno nel mirino anche Moussa Sissoko del Tottenham. E a sentire i bookmaker la pista che conduce a quest’ultimo calciatore è decisamente più calda: il suo trasferimento in nerazzurro è dato a 2,20, riporta Agipronews, mentre su Keita la quota sale a 3,25. Per il calciatore senegalese, dicono ancora i quotisti, la Juve è in prima fila, data a 2,50. Quel che è certo, è che Keita difficilmente resterà in biancoceleste: opzione, quest’ultima, data a 9 volte la scommessa al momento.