L'Inter si aggrappa alle ultime speranze per strappare un posto nella prossima Europa League e salvare una stagione che altrimenti sarebbe fallimentare da qualsiasi punto di vista. Tra le poche certezze di Stefano Pioli un centrocampo estremamente ricco dal punto di vista della qualità e delle alternative, ma che è stato anche il reparto che ha accusato il calo più vistoso nelle ultime settimane e che è alla base del periodo di crisi della formazione nerazzurra. Indipendentemente da quello che sarà il finale di stagione, l'Inter ripartirà ad oggi da un'unica certezza chiamata Roberto Gagliardini, che per prospettiva e personalità rappresenta un investimento sul futuro.



QUANTE INCOGNITE - Attorno all'ex atalantino ruotano una serie di incognite, a partire dalla posizione che avrà nella squadra dell'anno prossimo il portoghese Joao Mario, pagato molto caro ma incapace (non solo per colpe proprie) di ritagliarsi un ruolo da protagonista indiscusso. Poi c'è il mercato che, a seconda di chi sarà l'allenatore dell'Inter nel prossimo campionato, determinerà le strategie in entrata e in uscita e che potrebbe ridisegnare nuovamente la zona nevralgica del campo. Il croato Brozovic, nonostante un rinnovo di contratto con clausola fino a giugno 2021, è l'indiziato principale per fare le valigie e tra Banega e Kondogbia balla un'altra cessione eccellente. Dipenderà dalle offerte che dovessero arrivare sul tavolo del direttore sportivo Ausilio, ma in questo momento il francese appare più difficile da piazzare a determinate cifre, mentre l'ex Siviglia, arrivato a Milano per circa 4 milioni di euro, ha mercato in Spagna ma soprattutto in Cina e consentirebbe all'Inter di mettere a bilancio una discreta plusvalenza.



SERVE CARISMA - I posti che saranno liberati saranno occupati da giocatori più pronti e dal carisma necessario per imporsi da subito in una piazza molto esigente e in una formazione che dall'anno prossimo non può più permettersi di fallire gli acquisti per puntare realmente al ruolo di antagonista della Juventus per la conquista dello scudetto.