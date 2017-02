Un incontro a pranzo in uno dei locali più esclusivi di Roma. Sul tavolo del circolo aniene non solo pietanze però perchè il direttore sportivo dell'Inter, Piero Ausilio e il braccio destro del presidente della Sampdoria Ferrero, l'avvocato Romei, hanno parlato secondo il Corriere dello Sport anche e soprattutto di mercato.



PRENOTATO MURIEL - Inter e Sampdoria sono da sempre club amici e nell'ultimo periodo sono tante le operazioni portate avanti in sinergia fra le due squadre. Eder, Ranocchia, Dodò, ma anche Duncan, Bonazzoli, per un rapporto destinato a non esaurirsi. Sì perchè il prossimo nome da aggiungere alla lista potrebbe essere quello dell'attaccante colombiano Luis Muriel. L'Inter sta seguendo con grande attenzione la sua crescita e l'incontro romano è servito a strappare alla Samp una sorta di prelazione in vista di giugno.



I DETTAGLI - L'attaccante colombiano ha una clausola rescissoria presente nel suo contratto da 35 milioni di euro e la Sampdoria non ha intenzione di fare sconti. L'Inter sta valutando se affondare il colpo inserendo per una contropartita tecnica gradita al club blucerchiato per abbassare le cifre dell'affare. Muriel ha già dato il suo gradimento e l'Inter ha già pensato anche all'accordo da sottoporrgli. La punta percepisce attualmente alla Sampdoria circa 900mila euro a stagione fino al 2019. L'Inter è pronta a raddoppiare l'ingaggio per convincerlo a dire sì e superare gli interessi di Roma, Milan e Fiorentina.