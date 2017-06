Juventus, Milan e ora anche l'Inter. Ci sono le tre big su Mamadou Coulibaly, centrocampista classe '99 del Pescara. Secondo Sportitalia, oggi c'è stato un incontro tra i nerazzurri e il club abruzzese, in cui è stata trovata una bozza d'accordo per il passaggio - in prestito con diritto di riscatto - del senegalese all'Inter. Al Pescara, invece, dovrebbero andare in prestito i giovani Palazzi e Carraro.