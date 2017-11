Secondo quanto riportato dal quotidiano portoghese Record nella serata di venerdì a Londra c'è stato un incontro fra l'attaccante dell'Inter, Gabigol e il super agente che ha fatto da intermediario per il suo approdo in Italia, Kia Joorabchian.



Il giocatore è destinato a lasciare il Benfica a gennaio terminando in anticipo il prestito dal club nerazzurro per mancato utilizzo. L'obiettivo della cena sarebbe stato però commissionato a Kia proprio dal club nerazzurro. Gabigol sta infatti rifiutando tante proposte per il suo futuro e il super-agente sta provando a convincerlo ad essere più flessibile soprattutto sulla possibilità di trascorrere sei mesi in prestito in Cina, e nel Jiangsu Suning in particolare.