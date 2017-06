L'Inter e la Sampdoria si preparano a chiudere l'affare che porterà Milan Skriniar a Milano. Ecco tutti i dettagli della giornata milanese dei due club.



14.40 FERRERO CONFERMA - Intervenuto ai microfoni di Radio Crc il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, ha confermato l'affare: "Skriniar all’Inter? E’ ormai fatta. Di cifre però non ne parlo. Muriel alla Lazio invece non è vero, non so dove andrà, ma non alla Lazio, è un’invenzione dei giornalisti. Intanto abbiamo preso Caprari".





13.50 ANCHE EGUELFI NELL'AFFARE - Secondo quanto riportato da Sky, nell'affare dovrebbe rientrare anche il terzino classe '95 dell'Inter Fabio Eguelfi, in prestito con diritto di riscatto in favore dei blucerchiati.



13.00 INCONTRO - I due club si stanno incontrando in questi istanti a Milano per provare a definire tutti i dettagli per arrivare alle firme definitive.



I DETTAGLI - La valutazione fatta dalla Sampdoria per il cartellino è di non meno di 25 milioni. Il club nerazzurro per abbassare il costo dell'operazione inserirà il cartellino di Gianluca Caprari, valutato circa 15 milioni di euro e insieme a lui saranno inseriti i cartellini anche di altri due giovani.