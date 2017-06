Il Parma incontra l'Inter per il prestito dell'attaccante nerazzurro classe '99 Andrea Pinamonti, fresco campione d'Italia con la Primavera allenata da Stefano Vecchi: proprio in questi minuti infatti, nel centro di Milano, presso la sede dell'Inter, il ds degli emiliani Daniele Faggiano sta incontrando i dirigenti nerazzurri, per concordare l'arrivo della punta trentina.



LE AVANCES DEL PARMA - Il ragazzo, soprannominato "l'arciere di Cles", sembrava essere intenzionato a restare in nerazzurro per conquistare un posto rilevante in prima squadra, ma le avances del Parma e il progetto importante dei gialloblù, che vorrebbero conquistare subito la Serie A, potrebbe farlo vacillare, vista la possibilità di mettersi in mostra nel campionato cadetto. Con la Primavera nerazzurra quest'anno Pinamonti ha siglato 19 reti in 31 partite stagionali.



