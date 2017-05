La nuova Inter prende forma... a Roma. Nella Capitale, c'è stato nella giornata di oggi un incontro tra il nuovo coordinatore delle squadre Suning, Walter Sabatini, il ds nerazzurro Piero Ausilio e il figlio del proprietario, Steven Zhang. Un vertice decisamente lungo in cui si è parlato di diversi argomenti: in primis, la questione allenatore che vede Luciano Spalletti avanzare nelle strategie dell'Inter. L'allenatore della Roma è il candidato più accessibile dopo i tanti tentativi di questi mesi, in primis col sogno Antonio Conte. E il confronto in casa nerazzurra ha visto anche la pianificazione del dialogo con Spalletti, già settimana prossima a campionato finito se ne potrà parlare.



NON SOLO ALLENATORE - Non c'è solo la questione panchina, anche se ovviamente in cima alla lista delle necessità dell'Inter. Si è parlato anche di mercato, tra operazioni in entrata ma soprattutto cessioni da ultimare entro fine giugno per ragioni di Fair Play Finanziario: da Brozovic a Santon, tante opzioni in uscita aspettando gli acquisti di Suning. A Roma, la nuova Inter inizia a costruirsi.