Che incubo! Quando Samir Handanovic incontra la Fiorentina, c'è da preoccuparsi. Non per gli errori del portiere, stasera tra i migliori in campo nella sfida persa dall'Inter contro la viola, ma per i gol incassati: in 20 gare lo sloveno ha dovuto raccogliere 45 volte la palla in rete. 2,25 reti a gara.