Dall'Inghilterra qualcuno inizia a rimpiangerlo, mentre i tifosi nerazzurri si tengono stretti questo Ivan Perisic. L'esterno croato è risultato decisivo anche ieri contro la Spal e la Gazzetta dello Sport sottolinea come l'ex Wolfsburg sia letale soprattutto quando la gara sta per volgere al termine.



RIMPIANTI INGLESI - "La fiammata mancina con cui Ivan Perisic scaccia le paure al Meazza val bene la sosta forzata per l’antidoping – c’è anche Icardi, il sorteggio sembra aver letto il tabellino marcatori – e una serie di tweet spassosi dall’Inghilterra. Visto il capolavoro al volo su cross di D’Ambrosio, diversi tifosi del Manchester United si sono scatenati via social nel festival del rimpianto: «Perisic è un “animale” che ci avrebbe fatto fare il salto di qualità», «Dovevamo dargli Martial in prestito!», «Capisco perché Mou lo voleva a tutti i costi». Ivan il terribile invece è rimasto all’Inter e la differenza continua a farla in nerazzurro".



ZONA PERISIC - "La vera grandezza dell’ex Wolfsburg sta nel riuscire a mantenersi lucido e letale sulla trequarti avversaria malgrado lo sfiancante lavoro da elastico su e giù per la fascia sinistra. Recuperi di 50 metri che permettono all’Inter di mantenere sempre un equilibrio e che erano meno necessari ai tempi del 4-3-3, quando alle spalle del croato e di Candreva oltre al terzino a fare legna c’era pure un interno. Perisic insomma spacca. E la sensazione è che abbia pure notevoli margini di miglioramento. Come già contro Fiorentina e Roma, anche ieri infatti per lunghi tratti del match là davanti è sembrato gigioneggiare il suo. Ma a differenza degli altri, quando dovrebbe subentrare la stanchezza l’uomo bionico si scatena. Rete di testa in tuffo contro la Viola, Juan Jesus ridicolizzato all’Olimpico, sinistro nel sette ieri. Non può certo essere un caso".