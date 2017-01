Joao Mario, centrocampista dell'Inter, ha parlato dopo la vittoria con il Palermo a Inter Channel: "E' difficile giocare qua in Italia dove tutte le partite sono molto dure. La cosa più importante, adesso, è continuare a giocare come squadra. Per tutta la squadra, vincere questo tipo di partite contro il Palermo è molto importante ma dobbiamo continuare così, giocando tutti insieme dentro il campo sarà tutto più facile. Gol da tre punti? La prima volta che ho segnato con il Cagliari abbiamo perso e non ero contento, ma adesso abbiamo vinto e sono molto felice".