La buona prestazione offerta contro il Cagliari potrebbe valere la riconferma ad Ever Banega che, come spiega l'edizione odierna di TuttoSport, gravita nei pensieri di Stefano Pioli, impegnato a studiare il miglior undici possibile per la sfida contro l'Atalanta.



"Confermatissimi Candreva, Perisic e Icardi, l’unico ballottaggio aperto è quello alle spalle dell’argentino con un testa a testa che vede da una parte il rientrante Joao Mario (quasi sempre scelto da Pioli come titolare a San Siro), dall’altra un Banega rigenerato dalla prestazione, finalmente all’altezza, giocata a Cagliari in cui l’ex stella del Siviglia è stato protagonista di un gol e dell’assist rompighiaccio a Perisic. E chissà che Pioli, anche in ossequio a un pizzico di scaramanzia, non decida di confermare proprio Banega sulla trequarti. Dopo tutto, nel match di campionato con la Lazio, unico vinto dall’Inter con una big sotto la sua gestione era stato proprio l’argentino a sbloccare la gara a inizio secondo tempo".