Joao Mario e Brozovic saranno entrambi disponibili per la trasferta di Cagliari. Questo è quanto scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che spiega come Pioli abbia fatto lavorare a parte i due nella giornata di ieri



"Stefano Pioli ha svolto ieri la seduta mattutina con tutto il gruppo a disposizione. Gli unici due elementi che hanno lavorato a parte lo hanno fatto seguendo un programma prestabilito che non condizionerà il loro utilizzo domenica a Cagliari. Si tratta di Marcelo Brozovic e Joao Mario che hanno svolto una serie di esercizi personalizzati per consentire l’assorbimento di piccoli affaticamenti. Nessun allarme dunque per la trasferta in terra sarda. Oggi Pioli guiderà l’allenamento mattutino prima di pranzare alla Pinetina e di presentarsi davanti ai cronisti alle 14 per la conferenza pre-Cagliari. Anche domani la squadra si allenerà di mattina e dopo pranzo, nel primo pomeriggio, partirà per Cagliari dove giocherà alle 15 di domenica".