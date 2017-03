Joao Mario, centrocampista dell'Inter, ha parlato a Sport Mediaset: “I 109 anni dell’Inter? E’ un giorno molto importante per noi interisti. Faccio tanti auguri all’Inter, è un grande club e io sono felice di fare parte di questa famiglia. E’ un club speciale con una grande storia e io voglio fare parte di questa storia. Speriamo domenica di fare un bel regalo all’Inter, sarà una sfida speciale e vogliamo vincere. Difficoltà negli scontri diretti? Sappiamo quello che abbiamo fatto e adesso dobbiamo recuperare. L’Atalanta è una squadra difficile da affrontare ma noi siamo l’Inter, giocheremo in casa e volgiamo vincere. Il terzo posto? Ci crediamo molto, stiamo lavorando e adesso affronteremo una gara importante perché non possiamo far scappare Napoli e Roma”