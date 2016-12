Intervistato dal quotidiano portoghese Record, il centrocampista dell'Inter Joao Mario ha parlato dei miglioramenti dopo l'arrivo in panchina di Stefano Pioli: "Per me è stato un cambiamento enorme, in Italia ancora non mi conoscono molto bene, ma col nuovo tecnico esiste già una percezione diversa su come posso rendere in campo, in quale posizione posso giocare e in che modo posso dare di più. Il campionato è molto interessante, c'è molta qualità; mi piace molto quest'esperienza".