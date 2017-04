Il centrocampista dell’Inter Joao Mario ha parlato dopo il pareggio-beffa contro il Milan



Dal 2-0 al 2-2; cosa è successo?

Forse è mancata anche un po’ di fortuna. Credo che abbiamo fatto una buona prima metà, nella seconda abbiamo cercato di controllare la partita, ma abbiamo permesso loro il pareggio e adesso non possiamo farci niente.



Arrivano partite difficile e il morale, forse, non vi aiuta

Noi siamo l’Inter e abbiamo tante qualità e ci dobbiamo provare. Non è che abbiamo paura di giocare contro Fiorentina e Napoli che, sicuramente, sono delle buone squadre, ma noi siamo l’Inter e dobbiamo dimostrarlo.



Oggi sei tornato titolare; ti sei spiegato il perché di così tanta panchina?

È il calcio, dobbiamo essere preparati per ogni situazione. Hanno deciso così e io posso solo controllare quello che è il mio lavoro ed è quello che faccio sempre.



La tua migliore prestazione da quando sei all’Inter?

Si, forse è stata la mia migliore, ma anche in altre partite ho fatto bene, sempre con l’intento di aiutare la squadra.



Sul ruolo all’Inter

Anche in nazionale faccio lo stesso lavoro, per me non è una novità e posso farlo anche qua.