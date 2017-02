Joao Mario, centrocampista dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match vinto contro il Bologna: “Era troppo importante vincere in vista della gara di domenica contro la Roma. Il ruolo? Se la squadra ha bisogno devo giocare più dietro. Il mister mi ha dato qualche indicazione e ho cercato di fare bene. Gabigol? Stasera pagherà la cena a tutti. E’ un giorno speciale per lui, ha lavorato tanto per questo, è come un fratello per me merita questa gioia. Il mio momento? Ho fiducia e anche la squadra sta facendo bene, abbiamo vinto nove partite su dieci, è il miglior momento della squadra e anche il mio. Con la Roma giochiamo in casa e proveremo a vincere ancora"