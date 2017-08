L'Inter si prepara a dire addio a Stevan Jovetic. L'attaccante montenegrino è infatti presente a Montecarlo allo stadio Louis II per assistere alla sfida fra Monaco e Marsiglia. Corteggiato a lungo dal club di Rudi Garcia alla fine sarà il club monegasco a tesserarlo nel ruolo di erede di Mbappè.



A TITOLO DEFINITIVO - Come riportato da L'Equipe, infatti, l'attaccante dell'Inter è volato a Montecarlo perchè nella giornata di domani chiuderà l'accordo per il suo trasferimento a titolo definitivo al Monaco.



LE CIFRE - Secondo quanto appreso da Calciomercato.comL'Inter incasserà subito 11 milioni di euro dall'addio di Jovetic e il Monaco coprirà, almeno momentaneamente, la partenza di Kylian Mbappè, destinato al PSG. Quello di Jovetic, tuttavia, non sarà l'unico acquisto nel reparto.