Il tesoretto degli incassi sarà fondamentale. L'Inter sa bene quanto delicato diventi il discorso guadagni entro giugno per presentare all'Uefa una situazione dei conti che sia impeccabile, in modo da investire pesantemente grazie alle risorse di Suning nella prossima estate. E in quest'ottica, tutte le cessioni saranno preziose; una su tutte, quella legata a Stevan Jovetic e il suo riscatto dal Siviglia. Sicuro? Non ancora, l'ottimismo c'è ma in queste situazioni tutto può cambiare rapidamente.



L'INCASSO - La speranza dell'Inter è che tutto possa andare per il verso giusto, ovvero con il riscatto di Jovetic da parte del club andaluso. Per lui, c'è un diritto di riscatto già fissato a gennaio da 13 milioni di euro, perché uno è stato già versato rispetto ai 14 complessivi. Insomma, la decisione spetta unicamente agli spagnoli e c'è anche il fattore giocatore da considerare: le stoccate all'Inter mandate da Jojo in queste settimane non sono casuali, tutti sanno - alla dirigenza del Siviglia pure - che Stevan non ha alcuna intenzione di tornare così come l'Inter di riprenderselo. Il riscatto converebbe a tutti. Ma anche al Siviglia?



I MOTIVI - Jovetic sta convincendo in buona parte per la qualità del suo rendimento. Aveva iniziato fortissimo, in totale fin qui son undici presenze con tre gol e tre assist, qualche buono spunto anche in Champions contro il Leicester. Ma se il riscatto non è ancora sicuro è per altri motivi: il primo è che lo ha voluto il ds Monchi, sempre più vicino all'addio direzione Roma, dunque bisognerà capire se il nuovo direttore sportivo avallerà l'affare. Il secondo è che lo ha accettato e rilanciato l'allenatore Jorge Sampaoli, convinto di rimanere a Siviglia ma... con l'ombra del Barça alle spalle: se lo chiamassero? Un altro dubbio che pende sul futuro di Jovetic. In più, la lesione muscolare accusata con il Montenegro non aiuta, rischia di star fuori per un mese e di perdersi la fase cruciale della stagione in Liga, un ulteriore stop al percorso del riscatto. L'Inter spera, perché quei 13 milioni sarebbero davvero importanti.