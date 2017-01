I buoni uffici dell'agente Fali Ramadani in Germania e in particolare allo Schalke 04 (lì gioca un suo assistito, l'ex viola Nastasic), potrebbero agevolare l'eventuale trasferimento di Stevan Jovetic al club di Gelsenkirchen. Come si legge su Tuttosport, Ramadani è da tempo in contatto con il ds nerazzurro Ausilio col quale potrebbe rivedersi la prossima settimana, quando l'Inter tornerà dal ritiro invernale a Marbella. Jovetic - 5 presenze, 67 minuti totali - è ormai fuori dal progetto Pioli che non lo ha convocato nelle ultime due gare del 2016 con Sassuolo e Lazio. La sua storia con l'Inter è finita, ma i nerazzurri, che lo hanno riscattato l'estate scorsa dal Manchester City per 14,5 milioni, non vogliono perdere troppi soldi dal suo addio. Lo Schalke 04 potrebbe essere la soluzione giusta. Il club tedesco cerca un attaccante di esperienza, come spiegato nelle ultime ore dal ds Heidel. Jovetic ha sul piatto un'offerta, così come da altri due club tedeschi, il Fenerbahçe, lo Spartak Mosca e i cinesi del Beijing Guoan. L'Inter, come detto, vorrebbe monetizzare e per questo punta a una cessione se non definitiva, in prestito con obbligo di riscatto. Il montenegrino, non interessato a trasferimenti esotici, spera ancora che si riapra il canale con la Fiorentina (difficile che i viola lo cerchino senza la cessione di Kalinic), ma non esclude a priori l'opzione Bundesliga e l'Inter incrocia le dita.