La Juventus non molla nulla: il club bianconero proverà infatti, secondo quanto riporta Tuttosport, a soffiare Federico Bernardeschi all'Inter. Il club nerazzurro rischia infatti di avere le mani legate fino ai primi di luglio, a causa del fair play finanziario, e potrebbe perdere il vantaggio accumulato in questi mesi per l'esterno offensivo della Fiorentina.



ESTATE BOLLENTE - Si preannuncia dunque un'estate molto calda per quanto riguarda il classe '94 di Carrara: l'ipotesi che possa rimanere un'altra stagione in viola è effettiva, anche se sia Juve che Inter faranno un tentativo per accaparrarselo sin da subito. Estate bollente sull'asse Milano-Torino, e non solo per quanto riguarda il campo: il mercato impazza già.