"Inter-Juventus è Derby d'Italia, è una delle sfide più affascinanti del campionato. Ma è anche un'epopea scritta da grandi campioni, alcuni dei quali hanno vestito entrambe le maglie. Di seguito la storia di cinque di loro", così la definisce oggi Juventus.com, che poi racconta la storia di questi fantastici protagonisti.



MARCO TARDELLI - Marco milita per ben 10 anni alla Juventus, dal 1975 all'85, per poi passare alla squadra nerazzurra, dove gioca per due annate. In bianconero vince di tutto: 5 Scudetti, 2 Coppe Italia, ma anche tantissimo a livello internazionale: Coppa UEFA, Coppa delle Coppe, Supercoppa UEFA e Coppa dei Campioni. Proprio contro l'Inter Tardelli segna uno splendido gol, a San Siro, nel 1982.



ANDREA PIRLO - Il Maestro. Quattro Scudetti, una Coppa Italia e due Supercoppe nazionali per Andrea Pirlo, che per quattro stagioni ha diretto il centrocampo bianconero, facendo spellare le mani ai tifosi praticamente sempre. Due stagioni per lui anche nell'Inter: la prima nel 1998/1999 e la seconda, seppur con poche presenze, nel 2000/2001.



LIAM BRADY - Stesso numero di stagioni (2) e quasi stesso numero di presenze in Serie A, 57 in bianconero e 58 in nerazzurro. Parliamo di Liam Brady, che milita nella Juventus dal 1980 al 1982 e poi, dopo due stagioni a Genova sponda Samp, nell'Inter dal 1984 al 1986. Ma è in bianconero che si laurea due volte Campione d'Italia. Restando così juventino... per sempre.



ROBERTO BAGGIO - Per il 'Divin Codino' 200 gare ufficiali e 115 gol in bianconero, dal 1990 al 1995. Una storia, quello che lo lega alla Juventus, che passa attraverso grandi prestazioni, giocate magiche, assist, dribbling, e soprattutto reti. Gol splendidi, importanti, spesso decisivi, che gli permettono di alzare una Coppa UEFA e una Coppa Italia e di vincere un indimenticabile Scudetto con la Signora. La carrierà di Roberto lo porterà a Milano, prima sponda Milan (1995/97) e poi sponda Inter (1998/2000)



CHRISTIAN VIERI - Una sola stagione, ma intensa. E ricca di vittorie. Christian "Bobo" Vieri gioca alla Juve nel 1996/1997, segna due doppiette, fra cui quella indimenticabile nell'1-6 di San Siro contro il Milan, e alza al cielo nientemeno che Coppa Intercontinentale, Supercoppa Europea e Scudetto. Oltre a raggiungere la Finale di Champions League. Vieri legherà poi il suo nome a quello dell'Inter per 6 stagioni, dal 1999 al 2005.