L'Inter è sempre più vicina al centrocampista dell'Atalanta, Roberto Gagliardini. Secondo la Gazzetta dello Sport, manca solo l'ok definitivo da parte di Suning. Le parti hanno già raggiunto un accordo di massima per un prestito oneroso con diritto di riscatto in un'operazione complessiva da 25-27 milioni di euro. Nell'affare potrebbero rientrare anche alcuni giovani della Primavera interista, che interessano i bergamaschi fin dall’attuale finestra di mercato. Anche l'Eco di Bergamo conferma la chiusura positiva della trattativa per 30 milioni, bonus,compresi. Non a caso è stata bloccata la partenza di Grassi all'Empoli.



INTER ITALIANA - Nel mirino per la prossima stagione ci sono i vari Verratti, Berardi, Barreca e soprattutto Bernardeschi: il genietto viola ha letteralmente conquistato Suning, che presto potrebbe iniziare a dialogare ufficialmente con i Della Valle.



TOP PLAYER - Per quanto riguarda i top player stranieri, l’Inter è vigile sulle situazioni non ancora ben definite per la prossima stagione del cileno Alexis Sanchez (Arsenal) e dell’argentino Sergio Aguero (Manchester City).



DERBY D'ITALIA - Tuttosport e il Corriere dello Sport scrivono però che la Juventus non si è ancora arresa e rilancia per Gagliardini, così come per il mediano brasiliano Luiz Gustavo del Wolfsburg. Quest'ultimo, in alternativa al connazionale Lucas Leiva del Liverpool, interessa comunque all'Inter insieme a Gagliardini in caso di una cessione importante a centrocampo oltre a quella del giovane Gnoukouri. Attenzione in particolare a Banega, cedibile in Cina per non meno di 25-30 milioni di euro.