È sempre Juventus-Inter, in campo come sul mercato. Superati i tempi del caso Guarin, ma anche della corte incrociata a Lichtsteiner e Brozovic dello scorso anno, le due rivali si trovano ancora una contro l'altra. Questa volta l'oggetto del contendere è Joao Cancelo, terzino destro del Valencia.



IDEA JUVE - I bianconeri hanno ottimi rapporti col club spagnolo - come dimostrano gli affari Zaza e Neto - e stanno portando avanti, anche attraverso il lavoro dell'intermediario Vincenzo Morabito, nuovi contatti per cedere anche Mario Lemina. Nell'ambito di questi discorsi, hanno chiesto informazioni su Cancelo, sostituto ideale di Dani Alves per la fascia destra.



PROPOSTA INTER - Il nome del portoghese classe '94 è entrato però anche nelle discussioni tra Valencia e Inter. La squadra allenata da Marcelino ha messo gli occhi su Jeison Murillo, proponendo - oltre a quello di Abdennour - anche il cartellino dell'ex Benfica. Per ora siamo ai primi contatti, in attesa che la trattativa entri nel vivo. E che Juventus e Inter tornino a sfidarsi, ancora una volta.