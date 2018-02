Yann Karamoh, esterno offensivo dell'Inter, parla a InterTv dopo la sfida, terminata 1-1, contro il Crotone: "E' stata una gara difficile, siamo molto dispiaciuti, ma non dobbiamo perdere di vista i nostri obiettivi. Ora il mister ci dirà cosa cambiare in vista del Bologna per tornare al successo. Poi saremo noi a dover lavorare in campo per tornare ai tre punti. Ai nostri tifosi dico che siamo molto dispiaciuti".