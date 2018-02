Yann Karamoh, giovane attaccante dell'Inter, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro il Bologna: "Questo il gol più importante della mia carriera? Sì, è il primo in Italia e arriva in un momento chiave per la squadra e per me perché non giocavo da molto. Ho bisogno di giocare come tutti i calciatori al mondo, ma poi chiaramente è l'allenatore a scegliere. Prima della partita non ho parlato con l'allenatore in modo particolare, mi ha detto solo di scaldarmi, che la mia velocità sarebbe stata utile e di giocare bene il pallone con i compagni, ciò che sarebbe stata la cosa più importante. Il fatto che sia partito dal 1' è stata una sorpresa, ma credo che con gli allenamenti e l'impegno sia un passo naturale. C'è stato un infortunio e ho giocato io. I fischi a Brozovic? Chiaro che per lui è stata una situazione complicata, causata dalla dinamica strana che si è creata da dicembre, per via dei risultati. Non dobbiamo però cercare scuse, non è colpa dei tifosi se facciamo male ma di ciò che non mettiamo sul campo da gioco".