Yann Karamoh è sempre più vicino all'Inter. L'infortunio di Joao Cancelo, fermatosi con la nazionale portoghese per una distrazione al legamento collaterale mediale del ginocchio destro, ha spinto l'Inter a riaprire l'affare, congelato fino alla giornata di ieri. L'Inter ora vuole chiudere per il classe 1998, a patto che il Caen abbassi le proprie richieste. Le parti sono in costante aggiornamento e - secondo Sky Sport - stanno discutendo in questo momento sulle modalità di pagamento.



MANCANO I DETTAGLI - Piero Ausilio e Walter Sabatini in queste ore sono in contatto con i vertici di Suning: attendono il via libera per chiudere definitivamente la trattativa. Le sensazioni sono positive, tutto lascia pensare che dalla Cina possa arrivare l'ok definitivo. I francesi chiedevano 8 milioni più due di bonus per lasciare partire Karamoh, ma nelle ultime ore hanno deciso di abbassare la propria richiesta. L'Inter era ferma a 6, la chiusura può arrivare per 7 milioni più eventuali bonus. Nerazzurri e francesi al lavoro, mancano ormai gli ultimi dettalgi per sbloccare definitivamente la trattativa.