Walter Sabatini è a Milano, Keita ha lasciato, in permesso, il ritiro della Lazio raggiungendo il capoluogo lombardo. Ore decisive per la chiusura dell’affare Inter-Keita, che diventa bollente anche sulle lavagne dei bookmaker inglesi. La quota sull’accordo tra le parti è scesa vertiginosamente nelle ultime ore, arrivando fino a 1,20 per i nerazzurri, che vuol dire affare praticamente fatto. Ormai staccatissime tutte le altre possibili destinazioni di cui si è parlato in precedenza per l’esterno senegalese: a 9,00 la Juventus, a 13,00 il Milan e a 17,00 il Chelsea