Eder non vuole lasciare l'Inter. Secondo Sportitalia, l'attaccante italo-brasiliano ha rifiutato il passaggio alla Lazio nell'ambito dell'operazione Keita. Il giocatore ex Sampdoria, infatti, vuole restare in nerazzurro. E il senegalese in uscita dai biancocelesti si allontana dall'Inter: la Juve è sempre più vicina per Keita.