Intervistato dal Clarin, l'ex attaccante argentino, Mario Kempes, ha parlato di Mauro Icardi.



“Sampaoli è venuto con la corda intorno al collo e ha dovuto ottenere dei risultati, ma ha vinto solo nell’ultima partita. Non mi piace quello che ha fatto con Icardi, che lo ha chiamato e non l’ha fatto giocare. Non vogliamo un goleador? Il Pipita Higuain stava lavorando male, Agüero e Dybala non segnavano, Messi sbagliava. E chi vuoi mettere? Dai a Icardi due possibilità e lo tieni in panchina perché si gioca alla Bombonera e devi mettere Benedetto? Anche lui non ha segnato, eh. Devi rispettare il giocatore. Lo chiami quando stai annegando e poi non lo fai giocare. Per me non va”.