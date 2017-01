L'Inter continua ad effettuare un importante lavoro di scouting: in attesa di definire la trattativa per Roberto Gagliardini, i nerazzurri continuano a lavorare in Brasile. Gli osservatori seguono con attenzione i migliori giovani del campionato, per poi segnalarli in Italia e in Europa: il nome più noto è senza dubbio quello del centrocampista del Santos Thiago Maia, corteggiato anche dalla Juve. Classe 1997, punto fermo delle nazionali verdeoro giovanili, compresa l’Olimpica campione a Rio, ex compagno di squadra del nerazzurro Gabigol, ha un contratto con il club brasiliano fino al 30 giugno 2019, ma è già pronto a sbarcare in Europa: in Brasile alcuni intermediari giurano che sia una trattativa ad un passo dalla conclusione.



LA CARTA KIA - La scorsa estate il Chelsea aveva provato a convincere Thiago Maia a trasferirsi a Londra, ma il ragazzo aveva preferito declinare: in quell’occasione, a fare da intermediario con la famiglia del giocatore, è stato Kia Joorabchian, uno dei protagonisti del mercato dell'Inter, che parallelamente aveva lavorato anche su Arana, difensore classe '97 del Corinthians. Un colpo in prospettiva dunque, proprio come Gagliardini e in attesa del pezzo da 90, che potrebbe essere Marco Verratti.