La storia tra l'Inter e Geoffrey Kondogbia è ai titoli di coda. Oggi il centrocampista francese non ha partecipato alla rifinitura della squadra di Luciano Spalletti prima della sfida con la Fiorentina, ma è andato ad Appiano Gentile per svuotare il suo armadietto e salutare gli ormai ex compagni. Con l'autorizzazione del club nerazzurro, nelle prossime ore l'ex Monaco volerà in Spagna, per sostenere le visite mediche col Valencia.



DETTAGLI E CIFRE - Per lunedì è attesa la chiusura della doppia trattativa col club spagnolo, che porterà anche Joao Cancelo in nerazzurro. Entrambe le operazioni saranno concluse in prestito con diritto di riscatto, fissato a 35 milioni di euro per il terzino portoghese e 25 per il centrocampista.