Parlando ai microfoni di Inter Channel, il centrocampista dell'Inter, Geoffrey Kondogbia, ha commentato così il 3-0 rifilato alla Lazio: "Siamo tutti felici per questa vittoria. Abbiamo fatto tre gol, quindi significa che abbiamo lavorato bene: ora bisogna continuare così anche dopo le feste. A livello personale? Certo, sono contento, ma soprattutto per la squadra. La differenza la fa proprio il giocare tutti insieme. Siamo tanti bravi giocatori, ma se non si gioca da squadra non si vince nulla: il calcio di oggi è così e noi l'abbiamo capito. Anche a livello fisico sto bene, anche perché non avendo giocato le ultime partite ero fresco. Ho faticato un po' all'inizio, ma poi piano piano è andata meglio".