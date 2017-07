Geoffrey Kondogbia ha parlato a Inter Channel dopo la partita vinta contro il Wattens: "Vincere fa sempre piacere, anche per i tifosi giunti qui. Giochiamo sempre per fare risultati. Con Luciano Spalletti abbiamo fatto pochi allenamenti però ci troviamo bene, abbiamo cercato soprattutto di far girare le gambe. Siamo ancora nei primi giorni, vediamo cosa accadrà. I nostri giovani? Sono bravi, hanno anche vinto il campionato l'anno scorso. Ascoltano sempre, devono ancora lavorare come noi ma sono bravi".