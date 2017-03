Intervistato da BeIN Sports France, Geoffrey Kondogbia ha parlato del periodo poco frorido con Frank de Boer come allenatore dell'Inter.



“Il mio arrivo in Italia? Diverse squadre erano interessate a me, fra cui Inter e Milan. Ho scelto i nerazzurri dopo la chiamata di Roberto Mancini. Abbiamo avuto uno scambio di idee, ci siamo intesi bene. Con Pioli ora mi trovo più a mio agio, ma non è questione tattica, è soprattutto questione di mentalità e fiducia. De Boer? Quel periodo è stato molto duro, gli dissi che non ero d’accordo con le sue scelte, anche se spettavano a lui. Sapevo che per recuperare il posto dovevo soltanto lavorare, e l’ho fatto. Se de Boer fosse rimasto all’Inter, però, avrei forse avuto difficoltà a proseguire. Qualcosa tra di noi si era rotto, come per altri giocatori come ad esempio Marcelo Brozovic. Pioli ha migliorato la situazione non solo mia, ma anche quella di altri giocatori; si parla di me perché mediaticamente ero più esposto, ma anche altri miei compagni erano in questa situazione. Lui ha ridato fiducia a tutto il gruppo”.