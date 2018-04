L'esito finale della stagione dell'Inter potrà, giustamente condizionare molti dei piani estivi del club nerazzurro le cui mosse di mercato sono e saranno giustamente legate ai discorsi con la Uefa per il Fair play finanziario. Per questo qualificarsi in Champions League permetterebbe al direttore sportivo Piero Ausilio di completare un doppio colpo a centrocampo per cui, già oggi, sono state gettate le basi: Kovacic e William Carvalho.



IL RITORNO - Secondo il Corriere dello Sport, il ds nerazzurro nelle ultime settimane ha riallacciato i contatti con l'entourage del centrocampista croato del Real Madrid. Ceduto due anni fa alle Merengues per circa 30 milioni, l'Inter sta studiando la possibilità di riportarlo a Milano per una cifra non distante e dilazionata nel corso degli anni.



QUANTO COSTA CARVALHO - L'Inter non sta peró mollando la pista che porta al centrocampista portoghese William Carvalho. Il mediano dello Sporting Lisbona é stato seguito nel corso di tutta la stagione con relazioni estremamente positive. Il problema? Il prezzo. La clausola rescissoria da 40/45 milioni va pagata entro metà giugno, data in cui l'Inter non potrà permettersi esborsi per evitare problemi di bilancio con la Uefa.