Evans Kondogbia, fratello-agente di Geoffrey Kondogbia, era presente sugli spalti del Mestalla per assistere alla partita che il Valencia ha pareggiato quest'oggi contro l'Eibar. Un'occasione per incontrare i dirigenti del club iberico del riscatto del calciatore francese dall'Inter, nonostante le condizioni siano già stabilite da tempo, come ricorda As: il Valencia riscatterà Kondogbia proprio nell'ultimo giorno utile, il 31 maggio, come da indicazioni del dg Mateu Alemany.