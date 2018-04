Un centrocampista di quantità, una mezzala in grado di fare entrambe le fasi anche se sta attraversando un'annata complicata dal punto di vista degli infortuni in casa Villarreal. Roberto Soriano è alla ricerca di una nuova squadra e fra i club interessati c'è anche l'Inter.



CONTATTO CON L'AGENTE - Secondo quanto riportato da AS in Spagna, l'agente del giocatore, Manuel Montipò che fa parte del gruppo Tinti, si è recato nella sede del Villarreal per chiedere al club spagnolo la disponibilità alla cessione e la cifra richiesta per il suo addio dopo l'acquisto, due stagioni fa, per 14 milioni di euro.



INTRECCI NERAZZURRI - Il nome di Soriano stuzzica il club nerazzurro che, in estate, con il gruppo Tinti dovrà completare anche altre e importantissime operazioni. La cessione di Andrea Pinamonti potrebbe essere la chiave per superare i problemi del Fair Play Finanziario. Non vanno sottovalutati, inoltre, i possibili addii anche dell'attaccante italo-brasiliano Eder e del centrale difensivo Andrea Ranocchia. Intrecci, idee di mercato. L'Inter è vigile su Roberto Soriano.